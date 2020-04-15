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15 апреля 2020, 18:07

"Белавиа" частично возобновит полеты в Италию

Фото из архива
Фото из архива

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" частично возобновит полеты в Италию, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиаперевозчика.

"Белавиа" выполнит рейсы 17, 24 апреля и 1 мая по маршруту Минск - Рим - Минск. Вылет из Минска в 9.45, прибытие в Рим в 11.40 (по местному времени). Вылет из Рима в 12.40, прибытие в Минск в 16.35 (по местному времени).

По направлению Минск - Милан - Минск рейс будет организован 2 мая. Вылет из Минска в 10.15, прибытие в Милан в 12.00 (по местному времени). Вылет из Милана в 12.50, прибытие в Минск в 16.30 (по местному времени).

Количество рейсов в мае сокращено. Следите за информацией на сайте авиаперевозчика.

Билеты можно купить на сайте "Белавиа", в офисах по продаже билетов авиакомпании и у агентов.-0-

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авиарейсы авиация Белавиа Италия
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