"Белавиа" начала выполнять регулярные рейсы в Дубай

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Минск - Дубай - Минск, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт перевозчика.

Теперь улететь в Дубай можно два раза в неделю с вылетом из Минска в 19.50 (по вторникам) и в 16.15 (по пятницам). Обратный рейс из Международного аэропорта Дубай - в 3.30 (по средам) и в 23.55 (по пятницам). Время для всех аэропортов указано местное. Стоимость авиабилетов начинается от 216 евро в одну сторону и от 375 евро туда-обратно (в обоих случаях без багажа).

Полеты планируется выполнять на авиалайнере нового поколения Embraer 195-Е2 на 125 мест: 9 мест в салоне бизнес-класса и 116 в эконом-классе. В связи с высокой загрузкой первого рейса тип воздушного судна был заменен на более вместительный самолет Boeing 737-800, который рассчитан на 189 пассажиров.

Рейс Минск - Дубай станет самым протяженным направлением из всей сети регулярных маршрутов "Белавиа". Время в пути составляет около 6 часов.

По словам генерального директора "Белавиа" Игоря Чергинца, авиакомпания возлагает большие надежды на 2021 год. "Мы не только постепенно восстанавливаем полеты по уже привычным для пассажиров регулярным направлениям, но и открываем новые. В 2020 году, несмотря на все трудности, мы начали выполнение регулярных рейсов в Вену и Ташкент и сегодня выполняем первый полет по новому регулярному направлению - в Дубай. Мы видели востребованность данного маршрута у туристических операторов и пассажиров и работали над его открытием. Дополнительным стимулом к принятию решения об открытии нового регулярного рейса стала возможность для граждан Беларуси и ОАЭ летать из одной страны в другую без виз - это значительно упрощает путешествие и делает его более привлекательным", - отметил он.

"Популярность нового маршрута у пассажиров подтверждает 100%-ая загрузка первого рейса Минск - Дубай, а также то, что на первой в 2021 году масштабной акции авиакомпании, проведенной 16 февраля, было выкуплено 100% авиабилетов. Мы надеемся, что прямые рейсы между Минском и Дубаем будут способствовать развитию въездного туризма и сближению наших культур", - добавил Игорь Чергинец.

С 16 января 2021 года граждане Беларуси могут въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию Объединенных Арабских Эмиратов, а также находиться на территории ОАЭ без виз (не более 90 дней с даты прилета). Такие же условия действуют и для граждан ОАЭ на территории Беларуси. "В ОАЭ действуют ограничения на въезд. Рекомендуем при покупке авиабилета ознакомиться с правилами въезда в страну", - обратили внимание в авиакомпании.-0-

Фото Андрея Покумейко