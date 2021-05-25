25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" отменяет полеты в Лондон и Париж до 30 октября. Такая информация размещена на сайте авиакомпании, сообщает БЕЛТА.

"В связи с решением правительств Великобритании и Франции о запрете выполнения рейсов "Белавиа" в эти страны и из них мы вынуждены отменить полеты в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября 2021 года. Приносим свои извинения пассажирам", - говорится в сообщении.

Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета (1 год с момента приобретения для полностью неиспользованных билетов, 1 год с момента начала полета для частично использованных). Для этого им необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов.-0-