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Общество
20 мая 2021, 09:51

"Белавиа" подготовила Boeing 737-8 к пассажирским рейсам

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" проверила и подготовила Boeing 737-8 к пассажирским рейсам, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиаперевозчика.

В апреле флот авиакомпании пополнился первым самолетом Boeing 737-8. "Воздушное судно нового типа - один из главных ньюсмейкеров в авиационной отрасли, в том числе благодаря тщательному контролю уровня безопасности со стороны компании-производителя и Федерального авиационного правления США (FAA). Недавно американская компания рекомендовала провести инспекцию электрической схемы одной из дублирующих систем электроснабжения самолетов Boeing 737-8. Речь была о незначительном техническом нюансе, который никак не связан с программным обеспечением. Работу могли выполнить специалисты "Белавиа", однако компания-производитель направила к своим заказчикам бригаду собственных специалистов. В Беларуси они завершили доработку на этой неделе", - говорится в сообщении.

Вчера "Белавиа" провела собственную проверку и тестовые полеты с экипажами в Национальном аэропорту Минск. На тренировке присутствовали генеральный директор авиакомпании Игорь Чергинец, руководство Департамента по авиации, авиационная инспекция и представители Boeing.

"Данные тренировки - не обязательное мероприятие. Но для нас это еще один шаг по укреплению безопасности. Мы делаем это для собственной уверенности и для уверенности наших пассажиров в том, что самолет надежен. Как известно, Boeing 737-8 прилетел к нам, но некоторое время стоял на земле, так как по требованию авиационных властей США (FAA) необходимо было произвести некоторые доработки. Когда они были сделаны и FAA убедились в этом, Boeing внес соответствующие записи в документы 737-8. Вчера мы провели собственные тренировочные полеты с нашим авиационным отрядом. Все прошло хорошо. Мы готовы начать первые коммерческие рейсы на этом самолете. Модель воздушного судна 737-8 можно считать одним из самых безопасных самолетов в истории благодаря работе, которую проделала компания Boeing", - отметил Игорь Чергинец.

Прошедшая тренировка подтвердила готовность Boeing 737-8, пока единственного во флоте "Белавиа", к выполнению пассажирских перевозок. В свои первые рейсы самолет отправится уже сегодня - по одним из самых популярных маршрутов: в Варшаву и Киев (аэропорт Борисполь).-0-

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