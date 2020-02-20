"Белавиа" получает компенсацию из-за задержки поставок Boeing 737 MAX - Гусаров

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" надеется, что самолеты Boeing 737 MAX начнут поступать в ее флот к концу 2020 года. Пока из-за задержки поставок белорусский авиаперевозчик получает компенсацию, сообщил сегодня журналистам генеральный директор авиакомпании Анатолий Гусаров, передает корреспондент БЕЛТА.

"По двум самолетам, которые не были поставлены в 2019 году, мы получаем компенсацию (от лизинговой компании. - Прим. БЕЛТА). Конечно, если бы был сам самолет, это было бы значительно лучше. По двум самолетам, которые не были поставлены в январе, начнем получать компенсацию в марте", - рассказал Анатолий Гусаров.

Гендиректор "Белавиа" рассчитывает, что поставки Boeing 737 MAX во флот авиакомпании начнутся к концу этого года.

"Надеемся, что все-таки полеты Boeing 737 MAX возобновятся хотя бы в конце текущего года, и плана Б в случае отсутствия этих самолетов мы пока не разрабатывали. Все-таки верим, что в Boeing сумеют найти решение возникших проблем", - добавил Анатолий Гусаров.

Как сообщалось, из-за случившихся катастроф с самолетами Boeing 737 MAX многие зарубежные страны и авиакомпании приостановили полеты Boeing 737 серии MAX. После о приостановке поставок сообщила и сама компания Boeing.-0-