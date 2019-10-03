"Белавиа" предлагает пассажирам выбрать место в самолете за дополнительную плату

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" предлагает пассажирам новую услугу - предварительный выбор места в салоне самолета. Это можно сделать на сайте авиакомпании во время или после покупки билета, сообщила БЕЛТА специалист по связям с общественностью Анастасия Бакиновская.

Сервис предварительного выбора мест, который использует большинство зарубежных авиакомпаний, позволит пассажирам заранее забронировать места с увеличенным расстоянием между рядами кресел (например, ряды около аварийных выходов и первые ряды эконом-класса), которые ранее не были доступны для онлайн-бронирования. Это новая услуга, которая будет предоставляться дополнительно к уже имеющейся возможности бесплатного выбора места в процессе онлайн-регистрации на сайте авиакомпании.

На данный момент дополнительная услуга запущена в тестовом режиме. Пока она будет доступна на регулярных рейсах в (из) Алматы, Нур-Султан, Ашхабад, Баку, Барселону, Батуми, Ереван, Женеву, Ларнаку, Лондон, Париж, Тбилиси. Как ожидается, в скором времени пассажиры смогут выбирать места на всех рейсах авиакомпании.

Стоимость дополнительной услуги варьируется от 5 до 30 евро и зависит от расположения места в салоне самолета. Для участников программы "Белавиа Лидер" золотого уровня и пассажиров бизнес-класса услуга бесплатная. "В случае технической невозможности предоставить место оплаченной категории авиакомпания возместит полную стоимость услуги", - уверяют в "Белавиа". Подробные условия оказания услуги размещены на сайте авиаперевозчика.

В авиакомпании обращают внимание, что услуга выбора места будет активна до 24 часов до вылета рейса. После указанного времени все оставшиеся места становятся доступны для регистрации бесплатно, за исключением мест с увеличенным расстоянием между рядами, а также мест в начале салона экономического класса. Для них возможность воспользоваться платным выбором остается до трех часов до вылета рейса. Непроданные места указанных категорий будут доступны для регистрации на стойке в аэропорту бесплатно.

В "Белавиа" отмечают, что авиакомпания внедряет новые дополнительные услуги в сотрудничестве с Sabre Corporation - ведущим поставщиком технологий для мировой индустрии туризма и путешествий. "Услуга по предварительному выбору мест внедрена в рамках реализации планов по постепенному переходу к тарифным брендам, что позволит предлагать пассажирам более низкие тарифы за счет разного набора предоставляемых услуг", - отметили в "Белавиа".-0-