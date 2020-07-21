21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" продлевает приостановку рейсов по некоторым направлениям. Такая информация размещена на официальном сайте авиаперевозчика, сообщает БЕЛТА.

Приостановка полетов продлена по следующим направлениям: Варшава, Вильнюс, Рига, Таллин - по 28 июля, все пункты России, Ташкент и Ларнака - по 31 июля, все пункты Грузии, Казахстана, а также Вена - по 15 августа, Ашхабад - по 1 сентября.

Вернуть деньги или изменить дату вылета на отмененные рейсы можно до 31 декабря. Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по этим вопросам можно в любое время до конца текущего года. "Не нужно делать это прямо сейчас, все данные билетов сохранены в системе, поэтому к нам можно обратиться и после предполагаемой даты полета, назвав номер билета, - отметили в "Белавиа". - Изменить дату вылета можно только один раз".-0-