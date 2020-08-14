14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" продлевает приостановку рейсов по некоторым направлениям в связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиакомпании.

Полеты в Вену приостановлены по 15 августа, Ригу - по 16 августа, Ларнаку - по 31 августа, Ашхабад - по 1 сентября.

Во все пункты России "Белавиа" не будет летать по 21 августа (Воронеж, Казань, Нижний Новгород - по 24 октября), во все пункты Грузии - по 31 августа.

Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет сделать до 30 марта 2021 года.

Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по данному вопросу можно будет в любое время до 30 марта 2021 года. Все данные билетов пассажиров сохранены в системе авиакомпании, поэтому можно обратиться и после предполагаемой даты полета. Изменение даты вылета возможно только один раз.-0-