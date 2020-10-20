20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Ригу, Таллин и Ларнаку до 14 ноября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт перевозчика.

В Ригу, Таллин и Ларнаку "Белавиа" не будет летать до 14 ноября. Полеты во все пункты Грузии не будут выполняться до 31 октября, в Ашхабад - до 1 ноября. Рейсы в Будапешт, Воронеж, Казань, Нижний Новгород приостановлены до 24 октября.

Вернуть деньги на отмененные рейсы или изменить даты вылета можно до 30 марта 2021 года. Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по этому вопросу можно в любое время до этой даты.-0-