"Белавиа" рассчитывает к лету 2020 года решить вопрос с поставками Boeing 737 MAX

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" рассчитывает, что к лету 2020 года вопрос с поставками Boeing 737 MAX будет решен и флот компании все же пополнят новые самолеты. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции генеральный директор авиакомпании Анатолий Гусаров, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Анатолия Гусарова, в этом году у "Белавиа", как и у многих авиакомпаний, возникли проблемы с поставками Boeing 737 MAX. Два новых воздушных судна должны были поставить еще в мае и июне. "В результате мы вынуждены были и расписание корректировать, и принимать другие организационные меры. Естественно, это повлияло и на увеличение затрат, и финансовое положение авиакомпании", - сказал он.

В 2020 году "Белавиа" надеется получить семь самолетов Boeing 737 MAX. "Очень надеемся, что к следующему лету все вопросы будут урегулированы, и мы сумеем поставить в эксплуатацию эти новые современные самолеты", - отметил директор авиакомпании. "Также у нас подписан контракт на поставку в декабре и апреле следующего года самолетов Embraer", - добавил он.

По оценкам "Белавиа" и пилотов авиакомпании, проходивших треноженную подготовку и хорошо знакомых с этими самолетами, корпорация Boeing сумеет обеспечить доработку программного обеспечения, и самолеты будут безопасными в эксплуатации, пояснил Анатолий Гусаров.

Как сообщалось, из-за случившихся в течение пяти месяцев двух катастроф с самолетами этой модели многие зарубежные страны и авиакомпании приостановили полеты Boeing 737 серии MAX. После о приостановке поставок сообщила и сама компания Boeing.

Авиакомпания "Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Базируется в Национальном аэропорту Минск и осуществляет регулярные рейсы в 55 аэропортов 29 стран Европы и Азии. Флот авиакомпании насчитывает 30 воздушных судов (семь Boeing 737-800, шесть Boeing 737-500, пять Boeing 737-300, четыре Embraer-175, шесть Embraer-195, два CRJ-200).-0-