"Белавиа" с конца марта начнет летать в Вену

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" вводит в летнее расписание рейс B2 879/880 из Минска в столицу Австрии Вену, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиаперевозчика.

С 29 марта рейсы в Венский международный аэропорт будут выполняться ежедневно с вылетом в 8.50 (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям) и в 14.25 (по вторникам, четвергам и субботам).

Обратный вылет в Национальный аэропорт Минск планируется в 10.45 (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям) и в 16.10 (по вторникам, четвергам и субботам).

Стоимость в одну сторону - от 174 евро, туда-обратно - 234 евро (тариф Light). Время в пути составит 1 час 55 минут. Билеты уже доступны на сайте "Белавиа".

Авиакомпания "Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси, базируется в Национальном аэропорту Минск. Парк воздушных судов насчитывает 30 самолетов. "Белавиа" выполняет регулярные рейсы в 55 аэропортов 29 стран Европы и Азии.-0-