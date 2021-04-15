"Белавиа" смогла выстоять в пандемию без копейки помощи от государства - Чергинец

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" смогла выстоять в пандемию без копейки помощи от государства. Об этом заявил генеральный директор "Белавиа" Игорь Чергинец в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Для нас это очень жестокий период. Он был и продолжается, сейчас полегче, но все равно это продолжается. Большое количество компаний - и очень известных - прекратили свое существование или стоят на коленях и просят у своих правительств деньги. Мы разговаривали, но в принципе не получили ни копейки денег помощи", - сказал Игорь Чергинец.

В то же время он обратил внимание, что государство поддерживало авиакомпанию другими способами: вела переговоры с правительствами других стран и авиационными властями о запуске рейсов.

Например, до пандемии "Белавиа" выполняла в неделю до 150 рейсов в Россию. Только в Москву - 11 полетов в день (еще 9 рейсов в день было у российских авиакомпаний из Москвы в Минск). Сегодня "Белавиа" выполняет в Россию 9 рейсов в неделю. "Ужас. Катастрофа. Учитывая все наши политические, бизнес-связи, экономические, родственные. Невозможно. Очень тяжело. Люди просят: дайте билеты, дайте рейсы и так далее", - отметил гендиректор.

По его словам, за время пандемии наиболее критичной ситуация была в апреле 2020 года. Тогда пассажиропоток составил 7,8% от числа пассажиров в апреле 2019-го. Сегодня пассажиропоток восстановился до уровня 60-65%.-0-