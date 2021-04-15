В "Белавиа" рассказали о стоимости приобретенных самолетов

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор "Белавиа" Игорь Чергинец в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ рассказал о стоимости последних купленных самолетов, сообщает БЕЛТА.

"Есть такое понятие "каталожная стоимость", то есть объявленная стоимость производителя. Дальше идут переговоры в зависимости от того, какую комплектацию ты хочешь. Те самолеты Boeing, которые сейчас приобретаются, стоят в районе 70-80 миллионов долларов по каталогу каждый. Но мы их берем в лизинг", - отметил Игорь Чергинец.

При этом он отметил, что средний возраст самолетов в авиапарке "Белавиа" составляет 9,5 года. "Это великолепный показатель", - подчеркнул директор авиакомпании.

Игорь Чергинец также рассказал, что в конце апреля парк "Белавиа" пополнится новым самолетом Embraer, а в мае - Boeing. "И у нас еще остается по этому контракту три Boeing 737-8. Сейчас мы как раз смотрим, как меняется ситуация по перевозкам. Мы ведем переговоры с лизингодателем и Boeing о поставках. Есть возможность сдвинуть сроки, но пока стоят два самолета в декабре и один в январе", - рассказал директор.

Как сообщалось, в апреле флот авиакомпании "Белавиа" пополнился первым самолетом Boeing 737-8. Воздушное судно стало первым из пяти самолетов, договор на поставку которых был подписан между "Белавиа" и лизинговой компанией Air Lease Corporation (ALC) в июле 2018 года.

На сегодня самолеты Boeing 737-8 успешно эксплуатируются такими авиакомпаниями, как United Airlines, American Airlines, Southwest, Alaska Airlines, GOL, Aeromexico, Air Canada, WestJet, Smartwings, TUI fly и др.

Авиакомпания "Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Она создана 5 марта 1996 года. С 1997 года является действительным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), с 2010 - членом Ассоциации европейских региональных авиакомпаний (ERAA). Флот авиакомпании в настоящее время насчитывает 29 воздушных судов (один Boeing 737-8, девять Boeing 737-800, два Boeing 737-500, три Boeing 737-300, пять Embraer-175, семь Embraer-195, два Embraer 195-Е2).

Boeing - одна из крупнейших в мире аэрокосмических корпораций и самый крупный производитель самолетов в совокупности: гражданских и военных. Кроме того, компания является разработчиком и производителем вертолетов, ракет-носителей, телекоммуникационных спутников, систем обороны, передовых информационных и коммуникационных систем. Являясь крупнейшим экспортером США с точки зрения объемов продаж, Boeing обслуживает заказчиков в более чем 150 странах мира и эффективно использует свою международную сеть поставщиков.-0-