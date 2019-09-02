2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" собирается приобрести новейший самолет Embraer 195 второго поколения. Об этом сообщил сегодня на презентации нового самолета в Национальном аэропорту Минск первый заместитель гендиректора "Белавиа" Глеб Пархамович, передает корреспондент БЕЛТА.

Embraer 195-Е2 прилетел в Минск во время мирового демонстрационного турне. Необычный самолет уже показали в Китае, Японии, странах Азиатско-Тихоокеанского региона, его успели прозвать “Охотник за прибылью". Новейший Embraer Е195-Е2 отличается самым тихим салоном и самым низким уровнем выбросов среди узкофюзеляжных самолетов, а также яркой запоминающейся раскраской Tech Lion ("Цифровой лев").

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