"Белавиа" в мае начнет летать в Самару и Екатеринбург

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мае авиакомпания "Белавиа" расширит свою карту полетов. В маршрутную сеть белорусского авиаперевозчика добавится два новых города по российскому направлению - Самара и Екатеринбург, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиаперевозчика.

Таким образом, в географии полетов по России у "Белавиа" на данный момент будет девять регулярных направлений, а в рамках регулярной маршрутной сети - 45.

Авиакомпания "Белавиа" начнет выполнять рейсы по маршруту Минск - Самара - Минск с 5 мая. Полеты будут выполняться по средам с вылетом из Минска в 00.15 и прибытием в международный аэропорт Самары "Курумоч" в 03.25. Обратные рейсы в столицу Беларуси планируется осуществлять в этот же день в 04.25 с прилетом в Национальный аэропорт Минск в 05.55. Время для всех аэропортов указано местное. Перелет в одну сторону займет чуть более двух часов.

Полеты "Белавиа" в Екатеринбург будут осуществляться с 7 мая по пятницам с вылетом из Минска в 23.10 и прибытием в 04.10 в международный аэропорт "Кольцово". Обратный рейс планируется выполнять по субботам с вылетом в 05.10 и прибытием в Национальный аэропорт Минск в 06.25. Время для всех аэропортов указано местное. Перелет в одну сторону займет около трех часов.

Минимальная стоимость билетов по тарифу Light для Самары составит 84 евро в одну сторону и 163 евро туда-обратно. Для Екатеринбурга: в одну сторону - 143 евро, в обе стороны - 233 евро. Подробнее с расписанием и тарифами можно ознакомиться на сайте belavia.by.

"Полеты в Российскую Федерации всегда составляли для "Белавиа" весомую долю от всех авиаперевозок. Раньше только в неделю мы осуществляли в российские города более ста рейсов. Сейчас эта цифра намного скромнее - примерно в десять раз меньше. Однако каждый месяц мы делаем все возможное для восстановления привычной для нас и пассажиров карты полетов. Более того, в таких непростых условиях авиакомпания старается открывать и новые направления, чтобы упрощать людям путь домой, комфортнее осуществлять рабочие поездки или организовывать путешествия. В мае мы планируем презентовать новые рейсы в Самару и Екатеринбург. Надеемся, что все получится реализовать. Каждый из этих городов со своей уникальной историей, своей атмосферой и возможностями", - отметил генеральный директор "Белавиа" Игорь Чергинец.

Авиакомпания "Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Она создана 5 марта 1996 года. С 1997 года является действительным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), с 2010 - членом Ассоциации европейских региональных авиакомпаний (ERAA). Флот авиакомпании в настоящее время насчитывает 29 воздушных судов (один Boeing 737-8, девять Boeing 737-800, два Boeing 737-500, три Boeing 737-300, пять Embraer 175, семь Embraer 195 и два Embraer 195-E2).-0-