19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" возобновляет полеты в Ларнаку с 19 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиаперевозчика.

Регулярные рейсы будут выполняться по 27 марта один раз в неделю по субботам.

В "Белавиа" рекомендуют перед покупкой авиабилета ознакомиться с ограничениями на въезд/выезд в страну назначения, которые размещены на официальном сайте belavia.by в разделе "COVID-19. Информация для пассажиров" - "Информация по ограничениям на въезд/выезд по странам".

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Билет можно купить на сайте belavia.by, в офисах по продаже билетов авиакомпании и у агентов.-0-