"БЕЛДЖИ" планирует начать продажи нового электромобиля в четвертом квартале 2021 года

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. СЗАО "БЕЛДЖИ" завершило испытания новой модели - электромобиль "Геометрия С". Его поставки на рынок запланированы на четвертый квартал этого года. Об этом в эфире телеканала СТВ сообщил генеральный директор предприятия Геннадий Свидерский, сообщает БЕЛТА.

По телеканалу показали тестовый заезд на автомобиле "Геометрия С".

"Планируем поставки в четвертом квартале именно этой модели. Это электромобиль. Дальность на одной зарядке - 550 км. Сформирован он в виде хэтчбека. Ходовые качества вы увидите на испытательной трассе - это как будто движение по взлетной полосе самолета", - описал модель Геннадий Свидерский.

"Сейчас мы подаем на сертификацию три автомобиля, надеюсь, что в третьем квартале закончим. И в четвертом квартале наши покупатели уже увидят эти автомобили в салонах", - уточнил гендиректор предприятия.

Белорусско-китайский электромобиль, по его словам, имеет много инновационных решений: от активных систем безопасности до проработанного дизайна.

Геннадий Свидерский пояснил главное отличие от конкурентов на белорусском рынке: другие автомобили завозят физлица. "Как правило, это бывшие в эксплуатации автомобили. На них нет сервиса, нет салонной продажи. Мы здесь хотим дать первые серийные поставки. Дать поддержку сервиса, салонов в каждой области и Минске. Все наши дилеры будут предлагать эти автомобили", - добавил он.

На первом этапе электромобиль произведен в Китае, в Беларуси его адаптировали для отечественного рынка: имеются зарядные станции без проводников, решены вопросы мультимедиа и другие необходимые моменты эксплуатации.

При наличии спроса для производства новых электромобилей уже в 2022 году будут задействованы мощности завода.

Отметил руководитель предприятия и то, что гибридная модель Atlas Pro востребована, интересна покупателю - это показал старт продаж. Находят своих покупателей и другие модели, даже есть лист ожидания на машины Coolray и GC. В августе запланирован больший объем производства на внутренний рынок, чтобы сократить время ожидания заказа. Как раз появление новинок позволило компании наращивать объемы продаж на фоне их общего спада по авторынку Беларуси в целом.

"Характерным в текущем году является то, что внешний рынок более динамично растет. Сейчас мы поставляем только в Россию. Но, если в прошлом году объем экспорта составлял $188 млн, то на сегодняшний день экспорт составляет $200 млн. И это еще далеко не конец года", - добавил Геннадий Свидерский.-0-