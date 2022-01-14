"Белэнерго": службы устраняют повреждения на сетях из-за ветра и восстанавливают электроснабжение

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативные службы устраняют повреждения на сетях из-за ветра и восстанавливают электроснабжение, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Белэнерго".

"Работники электросетевых филиалов энергоснабжающих организаций ГПО "Белэнерго" переведены в режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями. В случае появления отключений, вызванных последствиями непогоды, энергетики сразу же приступают к устранению технологических нарушений в кратчайшие сроки. В настоящее время отмечается увеличение числа отключений в распределительных сетях некоторых районов Минской, Витебской и Гродненской областей. Оперативные службы работают над устранением повреждений и восстановлением электроснабжения", - рассказали в "Белэнерго".

В объединении подчеркнули, что весь оперативно-ремонтный персонал белорусской энергосистемы мобилизован, бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях.

По информации синоптиков, днем 14 января на территории Беларуси наблюдается усиление ветра порывами до 25-27 м/с, что может вызывать падение деревьев на воздушные линии электропередачи и привести к обрыву или схлесту проводов.-0-