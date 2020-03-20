20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белгидромет планирует составлять прогнозы на 10 суток. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Александр Беганский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белгидромет планирует получать по лицензионному соглашению данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды. Сейчас ведется работа над заключением такого соглашения. Это позволит нам увеличить заблаговременность прогнозов погоды до 10 суток. Сейчас у нас максимальный показатель составляет шесть суток", - сказал Александр Беганский.

Также ведутся работы по совершенствованию существующих методов прогнозирования. "В частности, освоение радиолокационных данных позволяет развивать систему сверхкраткосрочного прогнозирования. Это очень важно в летний период для прогнозирования ливней, шквалов, гроз, града", - подчеркнул начальник службы метеорологических прогнозов.

Еще одно важное направление - повышение профессиональной квалификации кадров. "Помимо БГУ большое влияние оказывают региональные учебные центры Всемирной метеорологической организации. Заключено соглашение с Российским государственным гидрометеорологическим университетом, подготовка кадров будет вестись в том числе и на их базе", - отметил Александр Беганский.-0-

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