20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белгидромет в этом году планирует установить семь метеостанций и два радиолокатора, сообщила на пресс-конференции заместитель начальника Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Кузьмич, передает корреспондент БЕЛТА.

Белгидромет в последние годы модернизирует сети наблюдений. "Была запланирована дополнительная установка автоматических метеостанций и расширение сети до 67 пунктов. Сейчас наша сеть уже автоматизирована, перешли от дискретных наблюдений к непрерывным. За последнее время установили метеостанции в Солигорске, Гродно и Лельчицах. В этом году планируем их установить в Ивье, Новоселках (Гродненская область), Кобрине, Малорите (Брестская область), Плещеницах (Минская), Россонах (Витебская) и Большом Межнике Шкловского района (Могилевская)", - рассказала Светлана Кузьмич.

Изменение климата в Беларуси оказывает значительное влияние на погодные явления. Сильные дожди нередко носят локальный характер, в пределах большого города осадки могут отмечаться лишь местами. "Мы установили шесть метеостанций в Минске - на улицах Бобруйская, Тимирязева, Радиальная, Корженевского, Шаранговича и Богдановича. Для нас это первый этап изучения климата городов, обеспечения информацией. Первые наблюдения показывают: в разных районах города различается даже температура, не говоря уже об остальных параметрах", - отметила заместитель начальника Белгидромета.

Запланирован ввод в эксплуатацию метеорологических локаторов в аэропортах Гродно и Бреста. "Сейчас у нас есть три современных доплеровских радилокатора - в Минске, Гомеле и Витебске. В Гродно строим новый, а в Бресте старый заменяем на современный. Так что в 2020 году у нас уже будет сеть из пяти локаторов, объединенных в одну систему. Развитие сети позволит создать единое радиолокационное поле, увеличить заблаговременность и точность штормовых предупреждений о неблагоприятных и опасных метеорологических явлениях. Прогнозы малой заблаговременности (до 6 часов) наиболее востребованы для обеспечения безопасности полетов, строительства, сельского хозяйства, а также при проведении спортивных мероприятий", - добавила Светлана Кузьмич.

Кроме того, Белгидромет получил доступ к данным радаров Польши, Украины, России, стран Балтии. Это позволяет в режиме онлайн обнаруживать и отслеживать опасные атмосферные явления на территории сопредельных стран.-0