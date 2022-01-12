Белгидромет: в связи с ослаблением морозов зимовка сельхозкультур будет проходить удовлетворительно

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зимовка сельхозкультур будет проходить удовлетворительно в связи с ожидаемым ослаблением морозов, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Перезимовка озимых культур проходит в условиях неустойчивого температурного режима. Температура почвы на глубине залегания узла кущения не опасна для озимых зерновых. Вместе с тем из-за недостаточного снежного покрова в периоды похолоданий местами не исключено повреждение низкими температурами озимого рапса", - рассказали в Белгидромете.

По прогнозам агрометеорологов, во второй половине текущей недели в связи с ожидаемым ослаблением морозов перезимовка зимующих культур будет проходить при удовлетворительных условиях.-0-