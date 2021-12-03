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03 декабря 2021, 21:41

БелГИСС до 14 января принимает предложения по нормам бортовых аккумуляторов в электромобилях

Фото из архива
Фото из архива

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации проводит рассмотрение проекта нового глобального технического правила (ГТП), одобренного в рамках 84-й сессии Рабочей группы ЕЭК ООН по проблемам энергии и загрязнения окружающей среды. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Госстандарта.

По информации постоянного представительства Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, указанная инициатива была предложена ввиду значительного роста в последние годы продаж электромобилей и гибридных автомобилей в ряде регионов, включая Китай, Европу и Северную Америку.

По прогнозам Международного энергетического агентства, доля таких автомобилей на мировом рынке может составить от 10,4% до 19% к 2025 году. В данном контексте ряд стран уже объявил о планах по поэтапному отказу от продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в течение следующих 10-20 лет.

С учетом пункта 7.1 ст.7 Соглашения о введении глобальных технических правил для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, от 1998 года любая страна, проголосовавшая в поддержку нового ГТП ООН, будет обязана представить данное техническое правило для включения в свое национальное законодательство для последующей имплементации данного ГТП.

Одобренное предложение по долговечности бортовых аккумуляторов будет рассмотрено в ходе сессии Всемирного форума ЕЭК ООН для согласования правил в области транспортных средств, запланированной на март 2022 года.

Новое предложение по бортовым аккумуляторам потребует от производителей гарантировать, что батареи, установленные в их электромобилях, потеряют менее 20% своей первоначальной емкости в течение 5 лет или 100 тыс. км пробега, а также менее 30% за 8 лет или 160 тыс. км пробега автомобиля.

Предложения о необходимости введения в дальнейшем указанного ГТП ООН в качестве государственного стандарта следует направить в БелГИСС не позднее 14 января следующего года.-0-

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