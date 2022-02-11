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Общество
11 февраля 2022, 13:37

Белгосуниверситет и Полоцкий госуниверситет подписали соглашение о сетевом взаимодействии

Фото БГУ
Фото БГУ

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. БГУ и Полоцкий государственный университет подписали соглашение о сетевом взаимодействии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Запротоколировали документ ректоры вузов Андрей Король и Олег Романов. Церемония состоялась сегодня в онлайн-формате.

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон по ряду направлений и форм. В частности, запланировано развитие академической мобильности, совместная разработка и реализация образовательных программ, организация археологических практик, рецензирование учебников, пособий, методических материалов. Также документ прописывает взаимное чтение лекций, проведение семинарских, практических и лабораторных занятий.

В области научного сотрудничества вузы условились о подготовке научных кадров, организации повышения квалификации и стажировок преподавателей, формировании научных коллективов для выполнения исследовательских работ и подготовки совместных заявок на получение грантов, научном руководстве и консультировании магистерских, кандидатских и докторских диссертаций.

Фото БГУ
Фото БГУ

Запланирована работа по воспитательному и международному направлениям. Состоятся межвузовский выездной семинар "Школа студенческого актива", дни вузов для знакомства студентов и сотрудников с историей и традициями университетов и городов, предусмотрено совместное участие в конкурсах международных образовательных проектов.

Для предметной реализации подписанного соглашения стороны утвердили дорожную карту. В ней детально прописаны мероприятия межвузовского взаимодействия, обозначены сроки и ответственные лица по исполнению достигнутых договоренностей.

В завершение встречи стороны выразили надежду на продуктивное и долгосрочное сотрудничество, успешность от выполнения намеченных инициатив.-0-

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