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19 мая 2021, 09:28

Беляев: экстремизм и нацизм - разные вещи, но методы действий и их последствия очень сходны

Алексей Беляев. Фото из архива
Алексей Беляев. Фото из архива

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экстремизм и нацизм - разные вещи, но методы действий и их последствия очень сходны. Такое мнение газете "СБ. Беларусь сегодня" высказал кандидат исторических наук политолог Алексей Беляев, комментируя подписанные Президентом законы о недопущении реабилитации нацизма и противодействии экстремизму, сообщает БЕЛТА.

Эксперт напомнил, что когда закончилась Великая Отечественная, не было и необходимости защищаться от оправдания нацизма. Слова "фашист", "нацист" были одними из самых ругательных. Пока были живы большинство участников и очевидцев тех событий, у общества был силен моральный иммунитет.

"К сожалению, чем дальше уходит война, тем больше появляется людей, случайно или намеренно забывающих нашу историю, пытающихся возродить чуждые нам символы и идеи. Закон стал ответом на поколенческие изменения и вызовы, с которыми сегодня нам приходится сталкиваться. Историческая память перестала быть предметом воспоминаний - она становится настоящим полем новой войны, - считает политолог. - К сожалению, мы подошли к той черте, когда на территории нашей страны начинается героизация коллаборационистов, сотрудничавших не по стечению обстоятельств или вынужденно, а по доброй воле. Огромное их число еще до начала Великой Отечественной войны служили в германской армии, сотрудничали с немецкими разведслужбами, МИД Германии. Потом из этих людей пытались составить костяк нацистской администрации в Беларуси. Сегодня их пытаются представить защитниками белорусской идентичности, а символы, под которыми они выступали, - обелять и называть историческими".

По словам Алексея Беляева, пришло время поставить заслон попыткам тиражирования заведомо ложной информации. "Хотя, конечно, очень больно, что в стране, победившей нацизм и потерявшей от преступлений захватчиков каждого третьего, должны выставлять какие-то барьеры в виде юридических норм, чтобы не допустить распространения этой заразы", - констатировал он.

Политолог уверен, что экстремизм и нацизм - разные вещи, но методы действий и их последствия очень сходны. "Главное и там и там - пренебрежение судьбой и даже жизнью остальных граждан, попытка установить себя в качестве единственного авторитета, в первую очередь прибегая к убийствам, насилию, разжиганию паники. В современном обществе, где люди должны друг друга слышать и уметь поступаться собственными взглядами ради всеобщего благополучия, экстремистская идеология не должна оставаться безнаказанной. В условиях информационной открытости она особенно опасна. Поэтому борьба с такими проявлениями должна усиливаться. Учитывая обстоятельства, в которых Беларусь оказалась в последний год, принятие этих законов - это вынужденный шаг. Кто не защищается, обречен на поражение в подобной войне", - резюмировал Алексей Беляев. -0-

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