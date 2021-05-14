Лукашенко подписал законы о недопущении реабилитации нацизма и противодействии экстремизму

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал законы о недопущении реабилитации нацизма и изменении законов по вопросам противодействия экстремизму. Оба документа, которые ранее были приняты депутатами и одобрены Советом Республики, зарегистрированы в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь, что свидетельствует об их подписании главой государства, сообщает БЕЛТА.

В Беларуси вопросам недопущения реабилитации нацизма всегда уделялось особое внимание. Усиление ответственности за распространение нацизма и его проявлений рассмотрены в рамках законопроекта "Об изменении законов по вопросу усиления борьбы с пропагандой нацизма". Законопроектом внесены дополнения в Закон о противодействии экстремизму, КоАП и УК, которые вступили в силу с 1 февраля 2020 года.

Вместе с тем принято решение о регулировании вопросов недопущения реабилитации нацизма в рамках отдельного специального закона. Необходимость такой регламентации обусловлена особой значимостью рассматриваемой проблемы для нашей страны.

Республика Беларусь понесла колоссальный ущерб от действий фашистской Германии и ее пособников в период Второй мировой войны, придерживавшихся идеологии национал-социализма, ключевым положением которой является расовая, национальная и религиозная нетерпимость.

Несмотря на это, в настоящее время в Беларуси получили определенное распространение идеи крайне правого толка, фиксируются факты искажения событий прошлого, в интернете публикуются псевдоисторические статьи, оправдывающие нацистских преступников и их пособников, которые несут в себе потенциальную угрозу национальной безопасности Республики Беларусь.

Закон "О недопущении реабилитации нацизма" комплексно регулирует вопросы противодействия этим негативным проявлениям. В нем нашли свое закрепление и развитие положения, которые ранее содержались в законе "О противодействии экстремизму".

Кроме того, для надлежащей уголовно-правовой охраны отношений, связанных с противодействием экстремизму и реабилитации нацизма как одного из проявлений экстремизма, соответствующие изменения и дополнения внесены в Уголовный кодекс.

Так, введена самостоятельная норма об уголовной ответственности за реабилитацию нацизма. Криминализирована пропаганда, публичное демонстрирование, изготовление и распространение нацистской символики и атрибутики. Уголовной ответственности будут подлежать лица, совершившие такие деяния неоднократно.

Введена уголовная ответственность за участие в экстремистском формировании.

Уточнены с учетом современных вызовов и угроз нормы об уголовной ответственности за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, финансирование экстремистской деятельности.

Уголовный кодекс дополнен новыми статьями, устанавливающими ответственность за содействие экстремистской деятельности, за прохождение обучения или иной подготовки для участия в такой деятельности, за неисполнение решения о признании организации, деятельности индивидуального предпринимателя экстремистскими.

Таким образом, с принятием закона "О недопущении реабилитации нацизма" и внесением соответствующих изменений в другие законодательные акты в Беларуси создан наиболее полный комплекс мер по противодействию попыткам реабилитации нацизма.

В целом названный закон направлен на установление комплексных правовых и организационных основ деятельности по недопущению реабилитации нацизма.

В этих целях документом установлен запрет на реабилитацию нацизма или содействие ей в любой форме. При этом под реабилитацией нацизма понимаются публичные действия, выражающиеся в оправдании идеологии и практики нацизма, одобрении или отрицании преступлений, совершенных нацистами, героизации нацистских преступников и их пособников.

Одновременно дано определение терминов "нацистские преступники" и "пособники нацистских преступников".

Расширено содержание уже имевшегося в законодательстве термина "нацистская символика и атрибутика". Он будет распространяться также на символику и атрибутику организаций, сотрудничавших с организациями, признаваемыми нацистскими.

Закреплен круг субъектов противодействия реабилитации нацизма. В него входят органы внутренних дел, государственной безопасности и иные правоохранительные органы, органы юстиции, Национальная академия наук, ряд республиканских органов государственного управления и местные исполнительные и распорядительные органы.

Определены компетенция субъектов противодействия реабилитации нацизма и полномочия других государственных органов и иных организаций в этой сфере.

В законе также определены основные направления профилактики реабилитации нацизма. К ним относятся формирование в обществе нетерпимости к нацизму, создание информационной продукции для недопущения его реабилитации, мониторинг соблюдения законодательства, противодействие реабилитации нацизма при увековечении памяти погибших, содействие прославлению победы в Великой Отечественной войне.

Предусмотрены и меры противодействия реабилитации нацизма. Их перечень и порядок применения аналогичны мерам в сфере противодействия экстремизму.

Еще одним законом вносятся изменения в закон "О противодействии экстремизму".

Закреплено понятие "экстремистское формирование" (группа граждан, осуществляющая экстремистскую деятельность либо оказывающая содействие такой деятельности или ее финансирование).

Одновременно исключено действующее более узкое понятие "экстремистская группа".

Введен термин "экстремистская символика и атрибутика". Как одну из разновидностей такой символики он включает в себя в том числе и нацистскую символику и атрибутику.

Расширен перечень государственных органов - субъектов противодействия экстремизму. В него дополнительно включены органы юстиции, органы финансовых расследований, ряд республиканских органов государственного управления и местные исполнительные и распорядительные органы.

Координация деятельности субъектов противодействия экстремизму возложена на органы внутренних дел.

Предусмотрено ведение перечней организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей и граждан, причастных к экстремистской деятельности. Эти перечни позволят в том числе рассматривать вопросы депортации, запрета въезда, лишения гражданства, ограничения права занимать определенные должности (государственная, воинская служба), заниматься определенной деятельностью (педагогической, издательской и деятельностью, связанной с легальным оборотом оружия, взрывчатых веществ).

Наряду с генеральным прокурором прокуроры областей и города Минска наделены правом приостанавливать деятельность организаций, подавать в суд заявления о признании их экстремистскими и их ликвидации.

Также в Гражданском процессуальном кодексе определен срок рассмотрения судами дел о признании организации экстремистской, ее ликвидации и о признании символики, атрибутики, информационной продукции экстремистскими материалами - не позднее одного месяца со дня принятия заявления.

Основные положения обоих подписанных Президентом законов вступают в силу через месяц после их официального опубликования.-0-