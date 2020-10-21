21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белка-летяга, крапчатый суслик и обыкновенный хомяк в Беларуси находятся на грани исчезновения, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

Организация подвела итоги инициативы "Хомяк, суслик и белка-летяга: спасти супергрызунов!" По словам специалиста АПБ по природоохранным вопросам Семена Левого, собранные данные показывают, что популяции всех трех видов грызунов в Беларуси значительно сократились. "Белка-летяга, крапчатый суслик и обыкновенный хомяк находятся на грани исчезновения. Одна из главных проблем - изменение условий жизни за счет хозяйственной деятельности человека. Для суслика это распашка многолетних пастбищ и придорожных полос, перевод коров на стойловое содержание, уборка щебня с окраин полей. На ареал белки-летяги оказывают большое влияние просеки и строительство лесных дорог, на хомяка - снос нежилых хуторов с садами возле полей (там грызуны раньше находили себе хорошие места для нор)", - рассказал он.

Что касается хомяка, АПБ удалось собрать фотодоказательства, что этот зверек еще жил в 2019 году в Березовском районе, а в 2015-м - в Каменецком. Есть вероятность того, что этот вид еще сохранился в Кобринском и Жабинковском районах. В Добрушском районе люди тоже хорошо знают обыкновенного хомяка, но в последний раз видели его несколько лет назад. Эксперты пока не нашли жилых нор грызуна. Поиски продолжаются. Сообщить о месте обитания хомяка можно на электронную почту info@ptushki.org, приложив фото норы (для понимания масштаба нужно положить рядом с ней мобильный телефон) и координаты. Тому, кто найдет жилую нору, выплатят вознаграждение в Br500.

Благодаря инициативе удалось найти колонии сусликов в Несвижском, Копыльском и Барановичском районах. Самая большая колония в Беларуси и одна из самых крупных в Европе находится под Несвижем. Ее площадь составляет свыше 90 га, здесь живет более 1 тыс. сусликов.

Оказалось, что встретить белку-летягу можно на большей части Городокского и Витебского районов. Кроме того, есть точная информация о ее наличии в Лиозненском районе. Благодаря местным жителям также выяснилось, что южный ареал этого зверька не ограничивается Западной Двиной, как считалось раньше: его заметили в Оршанском районе. Фотоловушки позволили снять первое видео с белкой-летягой в Беларуси.

АПБ подготовила документы для передачи под охрану почти 100 мест обитания белки-летяги и крапчатого суслика.

Инициатива "Хомяк, суслик и белка-летяга: спасти супергрызунов!" реализуется АПБ в партнерстве с Городокским лесхозом, эколого-краеведческим общественным объединением "Неруш" и НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам. Она является частью проекта "Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне" ("Экомониторинг"). Этот проект финансируется Европейским союзом и реализуется ПРООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.-0-