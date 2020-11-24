"Белкартография" выпустила анимированную новогоднюю карту для детей

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белкартография" выпустило анимированную новогоднюю карту для детей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Карту для детей "Новогодние волшебники стран мира" можно анимировать при помощи мобильного приложения "Белкартография", которое доступно для Android и IOS. "На карте изображены различные иллюстрации и текстовая информация, способствующие изучению новогодних традиций и обычаев стран мира", - отметили в пресс-службе.

РУП "Белкартография" создано в 1999 году. Предприятие выпускает более 700 картографических произведений, среди которых научно-справочные карты и атласы, тематические и представительские карты и атласы для госорганов управления, местных, исполнительных и распорядительных органов власти, учреждений, организаций и предприятий, карты и атласы на иностранных языках, цифровые карты.-0-