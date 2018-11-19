"Белкартография" выпустила скретч-карту Беларуси

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белкартография" выпустило скретч-карту "Рэспубліка Беларусь", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

"Для того чтобы сохранить память о путешествиях по Беларуси, достаточно просто стереть монеткой серебристый слой с территорий тех районов страны, в которых довелось побывать. Под слоем скрывается красочная и очень подробная карта с изображением гербов населенных пунктов Беларуси. Карту дополняют выдержки стихов белорусских поэтов о родном крае", - рассказали в пресс-службе.

Скретч-карта издана на белорусском языке, ее масштаб 1:1 100 000. Она поступит в фирменную торговую сеть "Белкартографии" 21 ноября, в день торжественной презентации четырехтомного издания "Вялiкi гiстарычны атлас Беларусi" в Национальной библиотеке. Новую карту и все четыре тома атласа можно будет приобрести на организованной в библиотеке выставке-продаже продукции "Белкартографии". Позже скретч-карта Беларуси поступит в магазины торговой сети "Белкнига".-0-

Фото gki.gov.by