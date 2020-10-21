Белкоопсоюз увеличил закупку яблок на 27,2%

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белкоопсоюз увеличил закупку яблок с начала года на 27,2%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе потребительской кооперации.

"В настоящий момент организации потребительской кооперации закупают картофель, овощи, яблоки, в том числе опавшие, для промышленной переработки, дикорастущую продукцию (клюкву, грибы). По данным на 15 октября, закуплено 43,4 тыс. т яблок (из них у населения - 40,1 тыс. т), темп роста к аналогичному периоду 2019 года составил 127,2%", - отметили в пресс-службе.

Огурцов закуплено 6,1 тыс. т (из них у населения - 4,4 тыс. т), томатов - 4,3 тыс. т (у населения - 2,1 тыс. т), капусты - 6,5 тыс. т (у населения - 5,5 тыс. т), 14,9 тыс. т зерна.

Кроме того, организации потребкооперации приняли 357 т клюквы и брусники, 83,7 т грибов.

Как пояснили в Белкоопсоюзе, закупочные цены на овощную и плодово-ягодную продукцию формируют спрос и предложение. В настоящее время закупочные цены на опавшие яблоки установлены на уровне 10-15 копеек за 1 кг, на товарные яблоки - Br1-1,5 за кг, на картофель - Br0,3-0,4 за кг, огурцы - Br1,3-1,7 за кг, томаты - Br1-1,7 за кг, капусту - Br0,2-0,4 за кг. На свеклу они составляют Br0,25-0,4 за 1 кг, на морковь - Br0,3-0,4 за кг, на репчатый лук - Br0,4-0,6 за кг.

Бруснику и клюкву принимают по Br3-4,5 за 1 кг, лисички - по Br4-8 за кг, белые грибы - по Br6-10 за кг, прочие грибы (подосиновики, подберезовики, маслята, опята и др.) - Br0,8-4 за кг.

"Расчеты с населением производятся в момент закупки продукции. Закупленная продукция реализуется через собственную торговую сеть, общепит, на рынках потребкооперации, во время выездной торговли в Минске и крупных городах, экспортируется в Россию", - пояснили в пресс-службе.

В системе Белкоопсоюза действует 706 приемозаготовительных пунктов, к заготовкам привлечены порядка 4 тыс. торговых объектов. Организована работа 782 штатных заготовителей, в сезон массовых заготовок дополнительно задействованы около 1 тыс. внештатных заготовителей. Условия для сдачи продукции созданы в каждом районе страны, подчеркнули в Белкоопсоюзе.-0-