БелМАПО и Азербайджанский институт усовершенствования врачей подписали договор о сотрудничестве

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская медицинская академия последипломного образования и Азербайджанский государственный институт усовершенствования врачей им. А.Алиева во время визита делегации Минздрава в Азербайджан подписали договор о сотрудничестве. Такая информация содержится на официальном сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Изучение вопросов совершенствования медицинского образования - основная цель визита представителей системы здравоохранения Республики Беларусь во главе с начальником главного управления организационно-кадровой работы Минздрава Ольгой Колюпановой.

8 декабря состоялась встреча белорусских представителей системы здравоохранения с заместителем министра здравоохранения Азербайджана Нигяр Алиевой и ректором Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей Назимом Гасымовым. По словам Ольги Колюпановой, на встрече обсуждались вопросы совершенствования процесса подготовки медицинских кадров, предложены конкретные шаги по взаимодействию сторон в деле обучения врачей и среднего медперсонала Азербайджана в медицинских образовательных учреждениях Беларуси. При этом азербайджанские коллеги поделились опытом подготовки специалистов в резидентуре, а также функционирования университетских клиник. Кроме того, были обсуждены новые подходы к взаимодействию между странами в сфере медобразования. Обсуждались вопросы координации применения новых методов лечения и профилактики, а также возможности обмена современной методической и научно-практической информацией в области непрерывного профессионального образования высших медицинских специалистов.

В ходе визита подписан договор о взаимном сотрудничестве между Белорусской медицинской академией последипломного образования и Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей. Как отметил ректор БелМАПО Алексей Чуканов, состоялся также обстоятельный обмен опытом по использованию в ходе обучения симуляционных технологий. В преддверии открытия Республиканского симуляционного центра БелМАПО методики и технологии обучения представляют особый интерес.

Ректор БелМАПО также рассказал, что в соглашении, заключенном между двумя учебными заведениями, предусмотрено проведение совместных научных исследований, посвященных клинической и профилактической медицине, проблемам организации здравоохранения. "Предусмотрено также проведение конференций и семинаров по обмену опытом в области организации учебного процесса, внедрению в учебный процесс и практику здравоохранения методов обучения, диагностики, предусматривается координация вопросов применения новых методов лечения и профилактики", - добавил Алексей Чуканов.

Азербайджанский государственный институт усовершенствования врачей им. А.Алиева - одно из старейших учреждений высшего медобразования в Азербайджане. Именно здесь врачи страны повышают уровень образования в области медицины, овладевают новыми фундаментальными достижениями медицины и учатся применять современные методы диагностики в клинической практике.-0-