Белорусам этой зимой не стоит ждать полуметровых снежных сугробов - Белгидромет

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Этой зимой белорусам не стоит ждать больших снежных сугробов, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский, передает корреспондент БЕЛТА.

Начальник службы отметил: "Нельзя сказать, что снега вообще не будет. Но в том понимании, как мы этого хотим - полуметровые сугробы, их, наверное, пока ждать не приходится, потому что температуры у нас довольно высокие".

"Вместе с тем это не отменяет факта, что при более активных атмосферных фронтах может выпадать мокрый снег или даже снег сухой. Но опять же, время удержания снежного покрова будет зависеть от температуры воздуха", - продолжил Александр Беганский. При периодах некоторого понижения температур снежный покров может сохраняться дольше, чем один день. Но что касается ближайшего времени (шести дней), то, по словам начальника службы, маловероятно, что в Беларуси образуется какой-то устойчивый снежный покров, который продержится до конца января.

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