Белорусам нужно ценить стабильность и спокойствие в обществе - Шепель

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За последнее время белорусские паралимпийцы добились отличных результатов, громко заявив о себе на крупнейших международных соревнованиях. Главной составляющей этих успехов является поддержка государства. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель.

Самостоятельной командой белорусы дебютировали на зимних Паралимпийских играх 1994 года в норвежском Лиллехаммере и с тех пор завоевали 133 медали, 44 из которых - золотые. Сотни наград белорусские паралимпийцы привезли с мировых и континентальных форумов, отметил Олег Шепель. Он подчеркнул, что этих достижений не было бы без внимания со стороны государственных структур: "Наши спортсмены с ограниченными возможностями имеют все необходимое для качественной подготовки и участия в самых престижных турнирах. Они успешно конкурируют с представителями куда более богатых держав, имеющих гораздо больший людской ресурс - мы берем не количеством, а качеством". Поэтому всем белорусским атлетам, не только паралимпийцам, да и всем людям нужно ценить то, что в обществе сохраняются стабильность и спокойствие, что спорту и здоровому образу жизни уделяется огромное внимание, уверен Олег Шепель.

Говоря о подготовке к токийским Паралимпийским играм, он отметил, что все идет по плану. "Правда, планы пришлось подкорректировать в связи с пандемией коронавируса. Но белорусские паралимпийцы продолжают упорно тренироваться, дабы успешно выступить на предстоящих состязаниях. Если все наши планы будут реализованы, то рассчитываем в Токио выступить лучшие, чем в Рио-2016, где было завоевано 10 наград - восемь высшей пробы и две бронзовые", - сказал Олег Шепель.-0-