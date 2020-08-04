Белорусам стоит ценить то, что у них есть - Караник

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусам стоит ценить то, что у них есть. Такое мнение высказал журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Послание меня впечатлило, это было эмоционально насыщенно. Знаете, врачи сталкиваются в разговоре с пациентами и их родственниками с тем, что люди воспринимают то, что имеют, как нечто само собой разумеющееся. Ну, подумаешь, бесплатное здравоохранение, образование, подумаешь, можно спокойно вечером выйти на улицу - так и должно быть. Но, посмотрев на мир, ты понимаешь, что так не везде. Люди, цените то, что есть. Только опираясь двумя ногами на фундамент, можно двигаться в будущее. Эволюционный путь развития всегда более эффективный и приносит меньше потерь", - уверен Владимир Караник.

Также он подчеркнул, что медицине в стране всегда уделялось пристальное внимание, построили много новых учреждений, сохранили и развили санитарную службу, инфекционные стационары. Такой подход к здравоохранению позволил Беларуси выбрать свой путь в борьбе с коронавирусом. "Нам не пришлось делать страшный выбор: кого спасать - людей или экономику. Каждый занимался своим делом. Действительно были какие-то проблемы, это ни для кого не секрет. На эти проблемы обратил внимание сегодня и Президент. С его поддержкой, я думаю, будем более оперативно исправлять то, что выявила пандемия, и сделаем нашу систему здравоохранения компактной, современной, обладающей высоким мобилизационным потенциалом", - заключил Владимир Караник.-0-