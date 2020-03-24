Белорусов предупредили об обязательном двухнедельном карантине при въезде в Литву

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 24 марта введен обязательный двухнедельный карантин при въезде в Литву. Об этом Министерство иностранных дел Беларуси предупредило на своей официальной странице в Facebook, сообщает БЕЛТА.

Граждан Беларуси, возвращающихся домой по транзитному коридору через Литву, просят максимально оперативно связаться с посольством Беларуси в Литве по телефонам +37052662211; +37060016244 (круглосуточно).

В белорусской дипмиссии также рассказали, что делать, если в период карантина закончился срок законного пребывания в Литве, но страну не удалось покинуть не по своей вине. Иностранным гражданам можно оставаться в Литве до окончания карантина. В отношении них в период карантина не будут приниматься решение о возвращении и меры административной ответственности за незаконное пребывание. Но необходимо будет покинуть Литву по завершении карантина в течение установленного периода (об этом будет сообщено дополнительно). Кроме того, гражданам следует заполнить таблицу на сайте Департамента миграции Литвы ("Информация о том, что иностранный гражданин не смог своевременно покинуть страну") и направить ее в ведомство по электронной почте info@migracija.gov.lt. В разделе комментариев таблицы надо указать, какие действия были предприняты для возвращения в страну проживания.-0-