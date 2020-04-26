Белорусская диаспора в Польше и других странах ЕС закупила для Беларуси медтовары

26 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусская диаспора в Польше и других странах ЕС закупила для Беларуси медицинские товары. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Польше Владимир Чушев.
"Посольство Беларуси в Варшаве при содействии белорусского Генерального консульства в Белостоке передало Республиканскому центру организации медицинского реагирования гуманитарную помощь от белорусской диаспоры, проживающей в Польше и других странах Евросоюза", - подчеркнул глава дипломатической миссии.
Он отметил, что 93 электронных бесконтактных термометра и 280 пульсоксиметров закуплены в рамках волонтерского движения #ByCovid19 для борьбы с коронавирусной инфекцией в нашей стране.
Ранее посол Беларуси принял участие в торжественной церемонии по случаю отправки из Польши в Минск конвоя с безвозмездной гуманитарной помощью (медицинские препараты и материалы), представленной Республикой Польша для борьбы с эпидемией COVID-19.-0-