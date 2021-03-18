Белорусская государственность в XX веке не была чьим-то подарком - эксперт

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская государственность в XX веке не была чьим-то подарком, заявил председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "К 100-летию заключения Рижского мирного договора (18 марта 1921 года)".

"Историческая память, историческая правда не может быть выборочной. Мы должны сделать все возможное и невозможное, используя СМИ, музеи, документальные фильмы, чтобы показать, что белорусская государственность в XX веке не была чьим-то подарком. Никто никогда ничего нам не дарил. Это итог борьбы белорусской политической элиты. Второе, когда мы говорим про 1939 год и про наши современные границы, мы должны знать, что это также итог борьбы нашей элиты за воссоединение, которое шло по одну и другую сторону границы", - сказал Игорь Марзалюк.

По его словам, на долю белорусского народа выпали три большие трагедии в XX веке. Это Рижский мирный договор, репрессии 1937-1938 годов и Великая Отечественная война. В Беларуси много сделано для мемориализации событий ВОВ. Парламентарий уверен, что необходим музей, посвященный национально-освободительному движению Западной Беларуси.

"Потому что у многих складывается фальшивое впечатление о процветании Западной Беларуси в составе польского государства. Второй момент, что западные белорусские земли оказались в составе БССР только в итоге договоренностей Гитлера со Сталиным, как некоторые пишут. Что никоим образом не связано с белорусской субъектностью. Этот музей должен показать, за что боролись в Западной Беларуси, почему этих людей сажали на Лукишки и Березу-Картузскую. Это мы должны показать, без оскорбления, ксенофобии. Показать, за что и почему с такой лютой ненавистью ненавидели это объединение, всех тех злодеев, которые во время оккупации убивали белорусских учителей и совершали акты геноцида. Всем надо помнить, что в составе Беларуси нет ни одного сантиметра чужой земли" - заключил Игорь Марзалюк.-0-