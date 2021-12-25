Белорусская гуманитарная помощь с медоборудованием передана госпиталям Вьетнама для борьбы с COVID-19

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ханое состоялась торжественная церемония передачи белорусской гуманитарной помощи с медицинским оборудованием для вьетнамских госпиталей в рамках борьбы с пандемией COVID-19. Об этом информирует белорусское посольство во Вьетнаме, сообщает БЕЛТА.

В церемонии приняли участие заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Андрей Юржиц, посол Беларуси во Вьетнаме Владимир Гошин, руководство Министерства здравоохранения Вьетнама.

Проведена отдельная встреча в Министерстве общественной безопасности Вьетнама на уровне заместителей министров, где обсудили торгово-экономическое сотрудничество и подготовку кадров.

Вьетнамская сторона выразила благодарность за поддержку в непростой ситуации, связанной с COVID-19.

Ожидается, что белорусская делегация посетит профильные вьетнамские институты.-0-