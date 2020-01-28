Белорусская инспекционная группа посетит одну из воинских частей Польши

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инспекционная группа Беларуси 30 января посетит одну из воинских частей вооруженных сил Польши. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Цель визита - оценка информации о личном составе, основных системах вооружения и военной техники посещаемой воинской части. Инспекция пройдет во время ежегодного обмена информацией о военных силах согласно Венскому документу 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Белорусская инспекционная группа ознакомится с повседневной деятельностью воинской части и побеседует с военнослужащими.-0-