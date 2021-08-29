Белорусская команда заняла третье место на этапе конкурса "Десантный взвод" АрМИ-2021

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полигоне Дубровичи в Рязанской области продолжается международный конкурс по полевой выучке среди десантных подразделений "Десантный взвод" АрМИ-2021. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В ходе второго этапа состязания прошел "Биатлон" в составе взвода, который включал в себя марш-бросок на 10 км и боевую стрельбу из стрелкового оружия РПКС-74, АК-74М и гранатометов РПГ-7.

После подсчета результатов судейской коллегией места команд распределились следующим образом: российская команда стала первой, второй результат у Казахстана, третье время у белорусских десантников.-0-