Белорусская компания закупила в Китае 50 тыс. тестов на коронавирус и передала их Минздраву

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская компания "ЭНЕРГО-ОИЛ" закупила в Китае 50 тыс. тестов на коронавирус. Медицинский груз прилетел сегодня через Стамбул в Национальный аэропорт Минск и был передан Министерству здравоохранения, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Груз был доставлен из Китая турецкой авиакомпанией Turkish Cargo. По словам директора "ЭНЕРГО-ОИЛ" Дмитрия Павловича, главной сложностью стала не закупка тестов, а их доставка в Беларусь, потому что вывоз медицинских изделий из КНР запрещен. Большую помощь здесь оказало посольство Беларуси в Китае.

Кроме того, белорусская компания приобрела в КНР и готовит к отправке 10 аппаратов искусственной вентиляции легких. Скоро также должен быть подписан контракт на закупку 200 тыс. масок-респираторов с уровнем защиты FFP2 и фильтрацией 95%. Прорабатывается приобретение лекарственных средств. Общая сумма помощи, включая тесты, составит около $1 млн.

По словам заместителя министра здравоохранения Бориса Андросюка, стоимость прибывшего из Китая груза составила более $430 тыс. "Это очень здорово. Наша страна тратит огромные деньги, и любая помощь приветствуется. Тем более в виде тестов", - отметил он. Данные изделия будут равномерно распределены по лабораториям страны, которые проводят диагностику методом полимеразной цепной реакции.

Как сообщалось, 1 апреля в Минск прилетел самолет с гуманитарной помощью из Китая. Тогда в Беларусь доставили более 2 тыс. тестов на коронавирус, медицинские защитные костюмы, инфракрасные термометры, защитные очки, одноразовые перчатки и бахилы.

Поддержка Беларуси стала ответным шагом китайской стороны на присланные ранее в КНР белорусские грузы. "Инициатор - китайская сторона. Когда КНР была в очень тяжелом положении, наша страна оказала гуманитарную помощь в виде двух полноценных самолетов. Китай выступил с инициативой в знак благодарности, в знак дружбы наших стран и народов", - пояснил ранее Борис Андросюк.-0-

Фото Оксаны Манчук