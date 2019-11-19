Белорусская красавица Анастасия Лавринчук 20 ноября отправится на конкурс "Мисс мира"

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторая вице-Мисс Беларусь - 2018 Анастасия Лавринчук 20 ноября отправится в Лондон на престижный международный конкурс красоты "Мисс мира", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной школы красоты.

Изначально соревнование должно было пройти в Таиланде, но затем его перенесли в Англию. С собой белорусская красавица везет четыре огромных чемодана и ручную кладь. В них - 40 вечерних и коктейльных платьев, народный костюм с головным убором, 10 шляпок, 20 пар обуви.

Отдельно предусмотрены подарки участницам из других стран и организаторам - зефир, косметика, наборы из льна. В багаже будет и сабля, с которой Анастасия исполнит танец в номинации "Мисс Талант", флаг страны и книгу о культуре и достопримечательностях Беларуси на английском языке, которая пополнит "Библиотеку мира".

А вот команда стилистов и визажистов остается в Беларуси. Формат "Мисс мира" предполагает, что красавицы должны уметь все делать самостоятельно, в том числе подготовиться к гала-финалу 14 декабря.-0-