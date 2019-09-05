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Общество
05 сентября 2019, 22:43

Белорусская милиция ориентирована на предупреждение коррупционных преступлений

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская милиция ориентирована на предупреждение коррупционных преступлений, заявил министр внутренних дел Юрий Караев в интервью программе "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Коррупция может наносить и экономический, и большой моральный, психологический вред. Простые люди, которые работают с такими коррупционерами, видят, как они выстраивают схемы и это остается безнаказанным. У них теряется вера в справедливость, что не менее опасно, чем прямой экономический ущерб, - сказал Юрий Караев. - К сожалению, бывает так, что некоторые люди при властно-распределительных полномочиях могут в такой грех впасть, и это необходимо профилактировать. Роль милиции, подразделений по борьбе с экономическими преступлениями здесь никогда не ослабнет".

Министр изложил свое видение, как проводить профилактическую работу. По его мнению, не нужно ждать, пока человек совершит много преступлений, и доводить его до тюрьмы. "Если увидели, что он во что-то влез и пока это не стало для него критическим, лучше его вовремя поправить, показать, что за ним тоже есть контроль и его движения заметны. Может, у нормального человека с нормальным инстинктом самосохранения вовремя сработает и совесть, и где-то страх, и он не будет нарушать закон", - считает Юрий Караев.

Глава МВД согласен с тем, что в этом плане важно не гнаться за показателями, а сработать на предупреждение. Такая работа сотрудника порой может остаться незаметной, он может почувствовать недооцененность. Именно руководитель должен вовремя увидеть проделанную работу по профилактике преступлений и найти форму поощрения, стимулирования.

Юрий Караев также рассказал о проведенной работе после совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко по вопросу качества работы правоохранительных органов, которое состоялось 20 августа. "Собрал совещание руководящего состава - центрального аппарата МВД, начальников управлений внутренних дел - и поставил им задачи, чтобы они донесли некоторые векторы изменений нашей работы", - отметил он. Речь шла о качестве сбора доказательной базы, если это дела коррупционной или экономической направленности. Министр акцентировал внимание, чтобы не было "небрежности в сборе доказательств", указал на дисциплину среди сотрудников органов внутренних дел.-0-

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Караев коррупция МВД преступление
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