Белорусская политика во время борьбы с коронавирусом оказалась взвешенной и разумной - Улахович

4 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусская политика во время борьбы с коронавирусом оказалась взвешенной и разумной. Такую точку зрения высказал корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович сегодня во Дворце Республики, где Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Улахович подчеркнул, что Беларусь не останавливала производство из-за COVID-19 и поэтому оказалась в выигрышной ситуации по сравнению с государствами, которым сейчас приходится начинать практически с нуля. "Беларусь оказалась в выигрышной позиции, статистика говорит сама за себя. У нас была разумная политика и мудрый подход", - продолжил он.

Председатель БелТПП отметил, что впереди сложная работа. "Мы не останавливались и поэтому с нашего старта будет легче двигаться дальше, но тем не менее предстоит приложить много усилий для восстановления контактов с зарубежными партнерами", - сказал Владимир Улахович.-0-