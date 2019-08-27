Белорусская сборная завоевала четыре медали на чемпионате WorldSkills International

27 августа, Казань /Корр. БЕЛТА/. Участники белорусской сборной награждены четырьмя медалями отличия на международном чемпионате профессионального мастерства WorldSkills International в компетенциях "Парикмахерское искусство", "Веб-технологии", "Информационные и кабельные сети", "Технологии моды", передает корреспондент БЕЛТА.

Максим Царев

Ольга Петровец и Марина Жукова

Максим Парфиянович

Никита Штраус

Лауреатом в номинации "Best of Nation" ("Гордость нации") от сборной Беларуси стала Ксения Шафранская. Конкурсантка показала лучший результат среди представителей национальной команды, представляя страну в компетенции "Парикмахерское искусство".

Соревнования 45-го международного чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills International проходили в Казани с 22 по 27 августа в 56 компетенциях. За звание лучших мастеров боролись более 1,3 тыс. конкурсантов из 63 стран. Белорусская сборная выступала в 33 компетенциях таких направлений, как технологии строительства, производственные и инженерные технологии, информационные и коммуникационные технологии, транспорт и логистика, социальные и персональные услуги, творческие профессии и мода, а также в трех новых компетенциях в направлении Future Skills - квантовые технологии, промышленный дизайн и технологии информационного моделирования зданий (BIM).

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Фото Рамиля Насибулина