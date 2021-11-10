10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская сторона передаст застрявшим на границе беженцам несколько тонн продовольствия и воды. Об этом сообщил генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов в программе "Объективно" на ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"На сегодня отдельно ни одна общественная организация не сможет четко и быстро организоваться. Здесь на самом деле помощь и Совета Республики, и Гродненского облисполкома очень важна. Благодаря им мы планируем через Красный Крест передавать более 2 т мясной продукции, около 5 т воды, около тонны хлебобулочных изделий, одежду, средства гигиены", - рассказал Дмитрий Шевцов.

По его словам, Белорусское общество Красного Креста при поддержке Совета Республики и местных властей уже передало мигрантам около 100 продуктовых наборов и 300 л воды, теплые вещи и спальные мешки.-0-