Белорусская транспортная неделя пройдет в Минске в начале октября

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская транспортная неделя пройдет в Минске 1-3 октября. Это предусмотрено распоряжением премьер-министра Сергея Румаса о создании организационного комитета мероприятия от 25 апреля 2019 года №119р, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Возглавит оргкомитет заместитель премьер-министра Владимир Кухарев. В его составе представители Минтранса, Ассоциации международных автомобильных перевозчиков "БАМАП", Ассоциации международных экспедиторов и логистики "БАМЭ", ГУ "Столичный транспорт и связь", Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" и др.

Оргкомитету поручено обеспечить подготовку и проведение Белорусской транспортной недели. При необходимости он может привлекать к своей работе руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и других госорганизаций, подчиненных правительству, облисполкомов, Минского горисполкома и других организаций.-0-