Белорусские депутаты примут участие в телемосте к 35-летию катастрофы на ЧАЭС

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Палаты представителей 17 апреля примут участие в белорусско-российском телемосте, приуроченном к 35-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС. Мероприятие организовано Координационным советом местных отделений РОО "Союз Чернобыль Москвы" в Северо-Восточном административном округе Москвы, сообщила журналистам председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей, заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Людмила Макарина-Кибак, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Исполняется 35 лет с момента Чернобыльской аварии. Мировое сообщество на протяжении этих лет переосмысливает эту большую трагедию. На сегодняшний день Союзное государство занимается вопросами не только возрождения земель, пострадавших от Чернобыльской аварии, но и изучением здоровья тех людей, проживающих там, которые отселены из этих мест, их реабилитацией, санаторно-курортным лечением, - рассказала Людмила Макарина-Кибак. - Завтра состоится телемост. Соберутся люди, которые пострадали от Чернобыльской аварии, которые занимаются ее научным изучением, и мы поговорим, какие проблемы существуют на сегодняшний день. Мир должен сделать все для того, чтобы это не повторилось".

Кроме того, состоится молебен по погибшим и умершим в дальнейшем от последствий аварии на Чернобыльской АЭС.-0-