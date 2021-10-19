Белорусские депутаты приняли участие в заседании Контрольно-бюджетной комиссии МПА СНГ

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Санкт-Петербурге состоялось заседание Контрольно-бюджетной комиссии Межпарламентской ассамблеи СНГ, где с использованием видео-конференц-связи приняли участие депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси - члены комиссии Валентина Назаренко и Виталий Васюков. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Виталий Васюков сообщил, что в ходе заседания были рассмотрены организационные вопросы как текущего года, так и на 2022 год. Основой работы комиссии было обсуждение и принятие пакета финансовых и бюджетных документов на 2021 и 2022 годы, касающихся выполнения обязательств по перечислению средств в бюджет Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ, их корректировки, смет доходов и расходов.

Кроме того, участники заседания обсудили внесение изменений в Положение о социальных выплатах сотрудникам Секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи государств СНГ, в Положение о Молодежной межпарламентской ассамблее государств - участников СНГ, а также вопрос о финансировании проведения международного культурно-образовательного форума "Дети Содружества".-0-