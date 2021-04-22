22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские детские онкологи провели инновационную CAR-T-терапию двум пациентам, сообщил журналистам заместитель начальника главного управления организации медицинской помощи - начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Дмитрий Лазарь, передает корреспондент БЕЛТА.

CAR-T-терапия - персонифицированный метод лечения злокачественных новообразований с использованием собственных ресурсов иммунной системы пациента. Ее суть заключается в том, что медики извлекают из тела пациента иммунные клетки, перепрограммируют и возвращают их назад в организм. Изменение структуры ДНК заставляет их активнее бороться с раком.

"При сотрудничестве РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии и Института биоорганической химии НАН разработан химерный антигенный рецептор (CAR), нацеленный на опухолеассоциированный антиген В-линейных лейкозов и лимфом. Лимфоциты возвращают в организм реципиента, где они обнаруживают опухолевые клетки, распознают их благодаря наличию химерного антигенного рецептора и уничтожают", - отметил Дмитрий Лазарь.

На базе РНПЦ детской онкологии гематологии и иммунологии создана рабочая группа, в которую входят врачи различной специализации и биологи. Их усилиями разработан протокол лечения пациентов с рефрактерными и рецидивирующими В-линейными острыми лимфобластными лейкозами. Клиническая апробация метода началась осенью 2020 года. В настоящее время CAR-T-терапия проведена двум пациентам.-0-