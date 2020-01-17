17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и американские специалисты планируют сотрудничество в области трансплантации органов с целью минимизации тяжелых осложнений у пациентов, которые перенесли такие операции, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по гематологии Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, руководитель республиканского центра гематологии и пересадки костного мозга Анатолий Усс.

Минский НПЦ в эти дни посещает профессор из Чикаго Эрик Памер, клинический микробиолог, который занимается внутрибольничными инфекциями, преимущественно при таких высокотехнологичных операциях, как трансплантация костного мозга и стволовых клеток.

"Сотрудничество с ним было начато через грант, который выиграл наш сотрудник, недавно защитивший степень доктора медицинских наук. Его работа была посвящена инфекциям при трансплантации костного мозга", - рассказал Анатолий Усс.

Сейчас с американскими коллегами намечается дальнейшее взаимодействие. "Мы показали профессору наши планы, технологии, которые есть, предложили друг другу сотрудничество в плане совместных научных программ", - отметил замдиректора. Тем более что на территории центра принято решение о строительстве нового корпуса - блока трансплантации костного мозга.

Предполагается, что в самое ближайшее время сотрудничество будет оформлено в виде совместной программы. Речь идет о подготовке специалистов, развитии некоторых научных направлений в области трансплантации не только костного мозга, но также печени и почек.-0-